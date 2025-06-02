İş hanında mide bulandıran görüntü! Kamera açısını değiştirdi ama...
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir iş hanına giren iki kişiden biri güvenlik kamerasının açısını değiştirirken, diğeri koridorda tuvaletini yaptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Mersin'de iş hanına giren 2 kişiden biri kameranın açısını değiştirirken, diğeri ise tuvaletini yaptı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi karşısında bulunan Deniz İşhanı'na gelen iki kişiden biri, görüntü almaması için kamerayı havaya doğru kaldırırken, diğeri ise koridorda tuvalet ihtiyacını giderdi.
Olay, iş hanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki kişiden biri asansörün köşesine tuvaletini yaparken, diğerinin ise kameranı açısını değiştirdiği yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa