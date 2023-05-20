İş çıkışı bisikletle evine giden kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

ADANA - Adana'da işten çıktıktan sonra bisikletiyle evine giden kişi otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Çetinkaya, çalıştığı iş yerinde mesaisinin bitmesiyle bisikletine binerek evine doğru gitmeye başladı. Bu sırada sürücüsü henüz tespit edilemeyen 33 AJJ 723 plakalı SEAT marka otomobil, Taner Çetinkaya'nın kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Taner, bisikletin üzerinden yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis otomobil sürücüsünün kim olduğunu tespit etmek için bölgedeki güvenlik ve KGYS kameralarını incelemeye başladı.