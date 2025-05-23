İş Adamı İnan Kıraç'ın Kaçırıldığı İddiasına Soruşturma

İş adamı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı: 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla kaçırıldığı iddiasına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, iddiaya göre dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi nedeniyle ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Olayın geçmişi

İş adamı İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına almıştı.

(Mİ-SB-ÖK-Y)