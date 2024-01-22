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İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu: Binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

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İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi. Devrilen ağaçlar, yolları trafiğe kapatırken Kuzey İrlanda'da okullar tatil edildi.

İrlanda'da dünden bu yana etkili olan Isha Fırtınası nedeniyle 235 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kalırken, 166 uçuş iptal edildi. Saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgar sonrası ülkede sarı kodlu alarm verildi.

İrlanda'yı Isha Fırtınası vurdu. Dünden beri etkili olan ve bazı bölgelerde saatte 130 km hıza ulaşan rüzgar nedeniyle elektrik hatları devrilirken, 235 binden fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı. Demiryolu seferleri aksadı ve Dublin Havalimanı'nda 166 uçuş iptal edildi. İrlanda'da yarına kadar sürecek sarı kodlu alarm verildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kuzey İrlanda'da ise fırtına nedeniyle çok sayıda okulda eğitime ara verildi. Polis, başkent Belfast'taki şehir merkezinde üzerine moloz düşen bir vatandaşın yaralanması sonucu bölgeden uzak durulmasını uyarısında bulundu. Kuzey İrlanda'da da yayınlanan sarı kodlu alarm, çarşamba gününe kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey İrlanda Fırtına Ulaşım Hava Durumu Doğal Afetler Enerji 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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