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İrlanda'da bomba yüklü araç yakalandı

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İrlanda polisi, Kuzey İrlanda’da düzenlenmesi planlanan bir saldırıda kullanılmak üzere sınırdan geçmek üzere olan bomba yüklü aracı yakaladı.

İrlanda polisi, Kuzey İrlanda'da düzenlenmesi planlanan bir saldırıda kullanılmak üzere sınırdan geçmek üzere olan bomba yüklü aracı yakaladı.

İrlanda polisinin dikkati sayesinde facianın önüne geçildi. İrlanda polisi, Kuzey İrlanda'da düzenlenmesi planlanan bir saldırıda kullanılmak üzere sınırdan geçmek üzere olan bomba yüklü aracı yakaladı. Polis, ayrılıkçı gruplara yönelik operasyon kapsamında geçtiğimiz çarşamba günü durdurulan araçta patlayıcı düzenek bulunduğunu açıkladı. İrlanda Polis Teşkilatı Genel Müdürü Justin Kelly, ele geçirilen patlayıcıyı "son derece önemli bir yakalama" olarak nitelendirdi.

İrlanda basının yer alan haberlerde, söz konusu aracın çarşamba günü yerel saatle 15.00 sıralarında Kuzey İrlanda sınıra yaklaşık 10 kilometre uzaklığındaki Monaghan Kontluğu'ndaki Carrickmacross yakınlarında bulunan N2 kara yolunda durdurulduğunu ve aracı kullanan 20'li yaşlardaki kadının gözaltına alındığını aktardı. Haberlerde, soruşturmanın ilerlemesi ile 40'lı yaşlardaki bir erkeğin daha gözaltına alındığı belirtilerek, araçta bulunan patlayıcı için İrlanda ordusuna bağlı bomba imha ekibinden destek istendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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