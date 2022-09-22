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İran, yeni balistik füzesini tanıttı

3. Sayfa Haberleri

İran, yeni balistik füzesini tanıttı

İran bu sabah Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde "Rezvan" adlı yeni balistik füzesini tanıttı.

İran bu sabah Tahran'da düzenlenen askeri geçit töreninde "Rezvan" adlı yeni balistik füzesini tanıttı.

İran'ın başkenti Tahran'da bu sabah İran- Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninde "Rezvan" adlı yeni balistik füze tanıtıldı. Yüksek patlayıcı savaş başlığına sahip olduğu belirtilen Rezvan balistik füzesinin akaryakıtla çalıştığı ve bin 400 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Gerçekleşen askeri geçit töreninde Rezvan balistik füzesinin yanı sıra daha önce tanıtılan bin 450 kilometre menzile sahip "Hayber şeken" adlı balistik füze de ilk kez sergilendi.

(Aynur Sena Çabuk /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tahran Irak İran 3. Sayfa Güncel Haberler

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