Haberler

Hürmüz Boğazı Anlaşması Açılış Getirmeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonu, Tahran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmanın stratejik su yolunun yeniden açılması anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

İran devlet televizyonu, Tahran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmanın stratejik su yolunun yeniden açılması anlamına gelmeyeceğini bildirdi.

Ortadoğu'da gerilimin odağındaki Hürmüz Boğazı için diplomatik görüşmeler devam ediyor. İran devlet televizyonu IRIB'e konuşan bir kaynak, İran ile Umman arasında stratejik su yolundaki gemi geçişlerine ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Kaynak, gelecekteki seyrüsefer düzenlemelerine ilişkin görüşmelerin yalnızca Tahran ve Maskat arasında yürütüldüğünü ve ABD ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. İsmi açıklanmayan kaynak, "İran ile Umman arasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik düzenlemeler konusunda yapılabilecek muhtemel bir anlaşmanın bu boğazın derhal açılmasıyla hiçbir ilgisi yok. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin eylemlerinde bir değişikliğe gitmesine ve ihlallerini düzeltmesine bağlıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İçişleri bakanlığı' yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı

"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
Akaryakıta üst üste ikinci indirim

Araç sahipleri dikkat! Üst üste ikinci indirim geliyor
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

Beklenen hasat başladı: Kiminin tiki, kiminin ilgisi büyük
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı

Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretiyle gündem oldular! İşte kimsenin bilmediği gerçek
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay'ın yeni adresi
Filtresiz hali tanınmayan Wanda Nara'dan bikinili yeni paylaşım

Bu haline gelen yorumlara bakın nasıl yanıt verdi