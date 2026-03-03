İran, Umman saldırısını yalanladı
İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın Umman'a saldırı düzenlediğine dair haberleri yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı, Umman'ı "dost ve komşu" olarak nitelendirerek, İran'ın Umman topraklarını veya limanlarını hedef alan hiçbir askeri harekat düzenlemediğini açıkladı.
Umman'ın Salalah Limanı'na ve Dofar vilayetine İHA saldırıları düzenlenmiş, saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı