Haberler

İran, Umman saldırısını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Genelkurmay Başkanlığı, Umman'a saldırı düzenlendiğine dair haberleri yalanlayarak, Umman'ı 'dost ve komşu' olarak nitelendirdi. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın Umman'a saldırı düzenlediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, Umman'ı "dost ve komşu" olarak nitelendirdi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın Umman'a saldırı düzenlediğine dair haberleri yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı, Umman'ı "dost ve komşu" olarak nitelendirerek, İran'ın Umman topraklarını veya limanlarını hedef alan hiçbir askeri harekat düzenlemediğini açıkladı.

Umman'ın Salalah Limanı'na ve Dofar vilayetine İHA saldırıları düzenlenmiş, saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı

Vanaların kapanması o sektörü vurdu
'İstismara uğradık' diyen anne ve kızı ölü bulundu

"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia

Komşuyu bu kez füze değil deprem vurdu! Uzmanların iddiası korkuttu
Kaptan İbrahim Traore de savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim

O da savaşta tarafını seçti: İstesinler asker gönderelim
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak