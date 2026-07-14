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İran: Hürmüz Boğazı ABD saldırganlığıyla açılmayacak

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İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla asla açılmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla asla açılmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin son saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın asla "savaş, kötülük ve ABD saldırganlığı yoluyla" açılmayacağını ifade etti. Ekreminiya, "İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı konusunda geri adım atmayacak. Hürmüz Boğazı'nı açmanın tek yolu, İran halkının haklarına saygı duymaktır" ifadelerini kullandı. Ekreminiya ayrıca, "Şehitlerin, özellikle de şehit liderin (öldürülen dini lider Ali Hameney) kanının intikamını almakla yükümlüyüz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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