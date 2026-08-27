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Galibaf'tan ABD'ye Sert Cevap: İtibarın Tehlikede

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İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD Hazine Bakanı Bessent'in eleştirilerine sosyal medyadan yanıt vererek, ABD'yi 'başarısız imparatorluk' olarak nitelendirdi ve İsrail'e aktarılan fonlar yerine kendi halkına harcama yapılması çağrısında bulundu.

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'ı hedef alan açıklamasını alıntılayarak, "Bu başarısız imparatorluk, milyarlarca doları terörist vekili İsrail'e aktarmak yerine, kendi halkı için harcayabilir. Scotty, dostum, itibarın tehlikede. Bir şeyler yap" dedi.

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'ı hedef alan "İran halkı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, yozlaşmış rejim yurt dışında büyük miktarlardaki parayı harcamaya devam ediyor. Rejim, milyarlarca doları terörist vekil güçlerine aktarmak yerine, bu parayı kendi halkı için harcamalı" açıklamasına cevap verdi.

Sosyal medya hesabından Bessent'in açıklamasını alıntılayan Galibaf, "Bu başarısız imparatorluk, milyarlarca doları terörist vekili İsrail'e aktarmak yerine, kendi halkı için harcayabilir. Ama hayır, bu rejim için bu fazlasıyla mantıklı olurdu. Scotty, dostum, itibarın tehlikede. Bir şeyler yap" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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