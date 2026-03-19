İran, İsrail'deki Hayfa Petrol Rafinerisi'ni hedef aldı

İran, İsrail'e yönelik balistik füze ve dron saldırılarına devam ediyor. İran, İsrail'in Hayfa kentindeki Hayfa Petrol Rafinerisi'ni balistik füze saldırısı ile hedef aldı. Saldırının ardından rafineriden dumanların yükseldiğini görüldü.

İsrail ordusu, saldırının ardından rafinerinin vurulmadığını, saldırının önlendiğini belirterek, imha edilen füzenin parçalarının rafineriye düştüğünün aktardı. Ordu, rafineride hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, saldırıda "altyapı tesislerinde önemli bir hasar oluşmadığını" belirtti. Söz konusu rafineri, İsrail'in en büyük petrol işleme tesisi olarak biliniyor. - HAYFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı