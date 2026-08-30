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Larak Adası'nda patlama, ABD'den füze rampası vurgunu

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İran basını Larak Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Al Jazeera, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na mayınlı füze fırlatmaya hazırlanan iki İran rampasını vurduğunu iddia etti. Can kaybı bilgisi yok.

İran basını, Larak Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na deniz mayını taşıyan füzeler fırlatmaya hazırlanan iki İran füze rampasını vurduğunu öne sürdü.

İran merkezli Fars Haber Ajansı, İran'ın Larak Adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Olayın kaynağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera haber ajansı da, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde ABD ordusunun bölgede konuşlu iki füze fırlatma sistemine hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü. Habere göre yetkili, füze rampalarının Hürmüz Boğazı'na doğru deniz mayını taşıyan füzeler ateşlemeye hazırlandığını belirtti.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığı belirtilmezken, henüz duruma ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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