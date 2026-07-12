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İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu. Seslerin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalarla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'ndaki Keşm kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran merkezli Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, yerel kaynaklar adadaki Keşm kentinin çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İlk bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen patlama seslerinin kıyıya yakın kesimlerden geldiği belirtilirken, seslerin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında yaşanan son çatışmalarla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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