Haberler

İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı: 21 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli sağlık yetkilileri, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 16'sının durumu hafifken, 2'sinin durumu ağır ya da kritik.

İsrailli yetkililer, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en az 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran, sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırılara karşılık vermeye devam ediyor. İsrailli sağlık yetkilileri, İran'ın saldırılarında 21 İsraillinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 16'sının hafif şekilde yaralandığını 2 kişinin ise ağır ya da kritik durumda bulunduğunu bildirildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda havalimanı da vuruldu
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail'den Gazze kararı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor