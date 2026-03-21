İran'dan İsrail'in Dimona kentine füze saldırısı: 20 yaralı

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. İran, İsrail'in güneyindeki Dimona kentine yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, olayda en az 20 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre saldırı sonucunda bir binada çökme meydana geldi. Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir füzenin bölgeye düştüğü anlar ve ardından duyulan patlama sesleri yer aldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı