İsrail'in Arad kentinde patlama sesleri duyuldu

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemeleri sürüyor. İsrailli kaynaklar, İran'ın ülkenin güneyindeki Dimona'ya düzenlediği füze saldırısının ardından bu kez Arad kentini hedef aldığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, kentte meydana gelen birden çok patlamanın ardından sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Patlamaların, İran'dan fırlatılan füzelerin doğrudan isabetinden mi, parça tesirli savaş başlıklarından mı yoksa İsrail hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu düşen enkazdan mı kaynaklandığına ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı.

İran'ın Dimona'ya yönelik saldırısında, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan bir balistik füzeyi engelleyememesi sonucu bölgede patlama meydana gelmiş, olayda 51 kişi yaralanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı