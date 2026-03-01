İran, İsrail'e balistik füze saldırısı: En az 20 yaralı

İran'ın İsrail'in Beit Shemesh kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 20'den fazla kişi yaralandı.

İran, İsrail'i vurdu. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, İran'a ait bir balistik füzenin Beit Shemesh'e isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, 20'den fazla kişinin yaralandığı aktarılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı