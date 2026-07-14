İran'dan Bahreyn'e misilleme saldırıları

İran'ın Bahreyn'i hedef alan misilleme saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının ardından, İran bir kez daha ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Bahreyn'i hedef aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni İran saldırıları sonrasında birçok bölgede sirenlerin çaldığı belirtilerek, halka güvenli alanlara sığınma çağrısı yapıldı. Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife'nin basın danışmanı Nabil Alhamer ise, İran saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği bilgisini paylaştı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı