ABD'li yetkililer: "İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı yük gemisini vurdu"

ABD'li yetkililer ve çeşitli kaynaklar, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Bilinmeyen bir mühimmatla vurulan gemide herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

ABD basınına konuşan iki üst düzey ABD'li yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı unsurların, Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölgede bulunan Singapur bandıralı "Ever Lovely" yük gemisine saldırı düzenlediğini iddia etti. Saldırının, ABD ile İran arasında geçen hafta imzalanan ve çatışmaları sona erdirerek kritik deniz taşımacılığı hattının yeniden açılmasını öngören anlaşmayı "test ettiği" öne sürüldü.

Güvenlik kaynakları, saldırının kamikaze dron ile gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. Saldırının, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında yalnızca Tahran yönetimi tarafından onaylanan rotaların kullanılmasına ilişkin uyarısının ardından yaşandığı bildirildi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda geminin köprüsü hasar görürken olayda can kaybı yaşanmadı. Açıklamada, "Bir yük gemisi sancak tarafından bilinmeyen bir mühimmatla vurulmuş, bu durum köprü üstünde hasara yol açmıştır. Kaptan, can kaybı ve çevresel zarar olmadığını bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

UKMTO, saldırının gemi Umman'ın Dahit limanının 7,5 deniz mili güneydoğusunda seyir halindeyken gerçekleştiğini kaydetti.

BM, Hürmüz'deki gemilerin tahliye sürecini geçici olarak durdurdu

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ise 28 Şubat'ta başlayan ABD-İran Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine yönelik programın, şüpheli saldırı sonrasında geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı