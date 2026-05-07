İran devlet televizyonunun bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, "Saldırgan ABD ordusunun İran'a ait bir petrol tankerine yönelik saldırısının ardından, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurları İran'ın füze ateşi altına alındı. Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" denildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı