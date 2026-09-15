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İran: "Hürmüz Boğazı’nda 2 MQ-1 tipi insansız hava aracı düşürüldü"

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusu ve batısında iki MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusu ve batısında iki MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

Hürmüz Boğazı çevresinde İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, bölgede hava sahasına yönelik müdahaleler de gündeme geliyor. Stratejik öneme sahip su yolunda son günlerde art arda yaşanan gelişmelerin ardından İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nın doğusu ve batısında iki MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek düşürüldüğünü açıkladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in aktardığı DMO açıklamasına göre, sabah saatlerinde ayrı ayrı gerçekleşen iki olayla birlikte İran güçlerinin stratejik su yolu ve çevresindeki operasyonlarda son günlerde düşürdüğü MQ-1 tipi İHA sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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