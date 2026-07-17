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İran, Ürdün'deki ABD uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldı

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını, çok sayıda uçağın imha edildiğini öne sürdü. Ürdün ise 3 füzenin önlendiğini ve hasar olmadığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı.

İran, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin gece düzenlediği saldırılara misilleme olarak Ürdün'de konuşlu ABD askeri uçaklarını balistik füzeler ve dronlarla hedef aldığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait çok sayıda yakıt ikmal uçağı ve savaş uçağının imha edildiğini, çok sayıda uçağın da ağır hasar aldığını öne sürdü.

Ürdün tarafından daha önce yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği ve olayda can kaybı ya da hasar meydana gelmediği bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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