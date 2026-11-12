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İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de petrol taşıyan 2 tankerde patlama olduğunu duyurdu

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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndaki yasak bölgeden geçen 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan 2 tankerde patlama olduğunu açıkladı. Muhafızlar, uyarılara rağmen güney rotasını kullanan tankerlerin patladığını, izinsiz geçen gemilerin aynı akıbete uğrayacağını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki yasak bölgeden geçiş yapan 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan 2 tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine yönelik tehlike devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki yasak bölgeden geçiş yapan 4 milyon varilden fazla petrol taşıyan 2 tankerde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları, söz konusu patlamaların tankerlerin dün gece tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasak olan bölgeden geçmeye çalıştığı sırada yaşandığını ifade ederek, seyir sistemlerini kapatan ve ABD ordusuyla işbirliği yaparak izin verilmeyen güney rotasından geçen herhangi bir geminin de aynı akıbete uğrayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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