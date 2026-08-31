Haberler

İran'dan Ürdün'deki ABD üslerine füze ve İHA'lı misilleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Larak adası saldırısına karşılık Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldığını ve ağır hasar verdiğini açıkladı. Tahran, saldırıların yanıtsız kalmayacağını ve daha yıkıcı yanıtlar geleceğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Larak adasına yönelik son saldırısına misilleme olarak Ürdün'deki ABD askeri varlıklarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.

ABD'nin İran'ın Larak adasına düzenlediği hava saldırısına Tahran yönetiminden yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, Ürdün'deki ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Kral Hüseyin ve El-Azrak üslerine füze ve insansız hava araçları (İHA) ile misilleme saldırısı düzenlendiği bildirildi. Üslerdeki teknik altyapının yanı sıra savaş uçaklarının konuşlandırıldığı noktaların hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların ağır hasara yol açtığı öne sürüldü. ABD saldırılarının yanıtsız kalmayacağı vurgulanarak, "Saldırganca eylemler ve işlenen suçlar, düşmanın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini zayıflatma konusundaki çaresizliğine çözüm olmayacak. Yapılacak her saldırı, çok daha yıkıcı yanıtlarla karşılık bulacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD İran'ın Larak adasına saldırı düzenlemişti

ABD ordusunun İran'ın Larak adasındaki füze rampalarını hedef aldığı öne sürülmüş, DMO ise saldırıları doğrulayarak bazı asker ve sivillerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını duyurmuştu. DMO açıklamasında ABD saldırılarının cezasız kalmayacağı ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Set arkadaşlığı aşka dönüştü: Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi

Sette arkadaşlığı aşka dönüştü: Ünlü oyuncu kayınpeder oldu
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu

''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip öyle böyle meydan okumadı
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır

YENİ Parti ilçe başkanının bu gafı uzun yıllar unutulmaz
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

Spor salonunda yangın faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var