Haberler

İran'daki protestolarda 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran İnsan Hakları Aktivistleri, 28 Aralık'tan bu yana süren hükümet karşıtı protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını ve en az 490 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Protestoların kaynağı ise hayat pahalılığına karşı tepkiler.

ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia etti.

İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ediyor. ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), devam eden protestolarda 10 bin 675 kişinin gözaltına alındığını iddia ederek, gözaltına alınanların 169'unun çocuk olduğunu öne sürdü.

İran'daki protestolarda can kaybı belirsizliğini koruyor

İran'ın Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim Haber Ajansı, İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında 30 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, ülke genelindeki protestolarda ölen toplam güvenlik personeli sayısının da 109 olduğunu aktardı.

ABD merkezli haklar grubu İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) ise, protestolar sırasında bugüne kadar 8'i çocuk olmak üzere en az 490 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası