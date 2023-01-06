İran'da Türk vatandaşları kaza yaptı: 4 ölü, 1 ağır yaralı

Van'dan İran'a alışverişe giden Türk vatandaşları Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında kaza yaptı. Kazada 3'ü Türk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İran topraklarında meydana geldi. Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve Serhat Hükerek isimli şahıslar, alışveriş yapmak için İran'ın Razi kentine gitti. Alışveriş yapan şahıslar Türkiye'ye dönerken Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında İran plakalı kamyonla çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Mizbah Hükerek, Mahmut Hükerek, İrfan Akgül ve ismi öğrenilemeyen İranlı sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Serhat Hükerek ise ağır yararlandı. Ölenlerin ikisi kardeş olduğu, cenazelerin ise pazartesi Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi. - VAN