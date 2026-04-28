İran'da Starlink cihazı ile casusluk yapmakla suçlanan şüpheliler gözaltına alındı

İran'da Starlink cihazları aracılığıyla istihbarat servislerine hassas bilgi ve görüntü gönderdiği iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı.

İran'da casusluk operasyonları sürüyor. Başkent Tahran'ın Yusef Abad bölgesinde Starlink cihazı bulduğu tespit edilen bir konuta baskın düzenlendi. Tahran polisi, konutun "casusluk faaliyetleri için üs olarak kullanıldığını" tespit ettiklerini bildirdi. Açıklamaya göre, Starlink cihazları aracılığıyla istihbarat servislerine hassas bilgi ve görüntü gönderdiği iddia edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Tahran Metropolitan Polis Komutanlığı Bilgi Merkezi, "Şüpheliler, casusluk faaliyetlerinde üs olarak kullanılan bir daire kiraladı ve Starlink uydu interneti dahil gelişmiş iletişim ekipmanları kullanarak yurt dışındaki istihbarat servisleri ve düşman ağlara bilgi iletti" açıklamasını yaptı.

Şiraz'da bir kişi gözaltına alındı

İran'ın Şiraz şehrinde düzenlenen başka bir operasyonda da "önemli ve hassas bölgelerden mesaj, görüntü ve video göndererek düşman ağlarla iş birliği yaptığı" iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı