İran'da Savunma Bakanlığı'na ait eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın güneyinde bulunan Fars eyaletine bağlı Firuzabad bölgesinde İran Savunma Bakanlığı'na ait bir eğitim uçağı düştü. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle aniden irtifa kaybettiği ve bölgede bulunan dağlık bir alana düştüğü belirtildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, uçağın pilotu ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.