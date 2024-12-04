İran'da Savunma Bakanlığı'na ait eğitim uçağı düştü: 2 ölü
İran'ın Fars eyaletinde savunma bakanlığına ait eğitim uçağı, teknik arıza nedeniyle irtifa kaybederek dağlık bir alana düştü. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.
İran'ın güneyinde bulunan Fars eyaletine bağlı Firuzabad bölgesinde İran Savunma Bakanlığı'na ait bir eğitim uçağı düştü. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle aniden irtifa kaybettiği ve bölgede bulunan dağlık bir alana düştüğü belirtildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, uçağın pilotu ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.