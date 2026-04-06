İran'da Güney Pars Petrokimya Tesisi yakınlarında patlama

İran'ın Fars Körfezi kıyısında bulunan liman şehri Aseluye'deki Güney Pars Petrokimya Tesisi yakınlarında birden fazla patlama meydana geldi.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 38. güne girildi. Karşılıklı saldırıların yaşandığı savaşta enerji ve petrol tesislerine saldırılar sıklaştı. İran medyası, Fars Körfezi kıyısında bulunan liman şehri Aseluye kentindeki Güney Pars Petrokimya Tesisi'nin saldırıya uğradığını aktardı. Fars Haber Ajansı, tesis yakınlarında birden fazla patlama meydana geldiğini aktardı.

Güney Pars, Basra Körfezi kıyısında yer alan ve ülkenin enerji altyapısının kritik bir parçası olan büyük doğal gaz sahası ile ilgili tesislerin bulunduğu bir bölge olarak dikkat çekiyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı