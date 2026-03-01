Haberler

İran'da ilkokul saldırısında can kaybı 115'e yükseldi, eyalette yas ilan edildi

Güncelleme:
İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıda can kaybı 115'e yükselirken, 95 kişi de yaralandı. Eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükselirken, eyalet genelinde yarın için genel yas ilan edildi.

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini ve 95 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini ifade eden Radmehr, hayatını kaybedenler arasında öğrencilerin yanı sıra veliler ile öğretmenlerin de bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından Hürmüzgan Valiliği, yaşanan can kayıpları nedeniyle yarın eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

