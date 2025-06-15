İran'da MOSSAD Operasyonu: 2 Ajan Gözaltına Alındı

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İran Emniyet Teşkilatı, MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda patlayıcı maddeler ve gizli belgeler ele geçirildi.

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran'da İsrailli ajanlara yönelik operasyon düzenlendi. İran Emniyet Teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet Teşkilatı'nın yazılı açıklamasına göre, söz konusu kişilerin aylar süren istihbarat takibi sonucunda tespit edilerek bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, patlayıcı madde, el yapımı bomba, tuzaklı düzenekler ve hassas elektronik ekipmanlar ürettikleri tespit edildi. Operasyon sırasında hücre evinde yapılan aramalarda, büyük miktarda patlayıcı madde, teknik ekipman ve bazı gizli belgelere el konulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, gerçekleştirilen operasyon sayesinde bazı sabotaj girişimlerinin önüne geçildiğini vurgulanırken, olayla ilgili daha fazla bilginin ve şüphelilere ait ifadelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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