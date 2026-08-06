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İran'da Mossad'a casusluk: 21 gözaltı

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İran’da askeri tesislerden topladıkları bilgileri gizli bilgileri İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a gönderdikleri gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

İran'da askeri tesislerden topladıkları bilgileri gizli bilgileri İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a gönderdikleri gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, Kirman eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda Mossad ile bağlantılı olduğu belirtilen 21 kişinin farklı noktalarda tespit edilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Şahısların askeri tesisleri ve savunma savunma sistemlerine ait gizli bilgileri topladığı ve bu bilgileri Mossad'a gönderdiği aktarıldı. Ayrıca eyalette 4 silahlı suç örgütü üyesinin tespit edilip gözaltına alındığı, üzerlerinde silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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