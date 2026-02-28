Haberler

İran'daki ilkokul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 64'e yükseldi

Güncelleme:
Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlenen saldırıda 64 öğrenci yaşamını yitirirken, 92 öğrenci yaralandı. Saldırının detayları ortaya çıkıyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde sabah saatlerinde İsrail ve ABD tarafından düzenlenen ilkokul saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 64'e, yaralı sayısı ise 92'ye yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde sabah saatlerinde İsrail ve ABD tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısının 64'e yükseldiğini açıkladı. Radmehr, saldırıda 92 öğrencinin yaralandığını belirtirken, okulda arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. - TAHRAN

