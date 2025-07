İran'da İsrail'in saldırılarında can kaybı bin 100'e yükseldi

İran'da İsrail'in 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 100'e, yaralı sayısı 5 bin 750'e yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ve Gaziler Vakfı Başkanı Said Ohedi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Ohedi yaptığı açıklamada, "Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 126'sı kadın, 41'i çocuk olmak üzere bin 100'e ulaştı ve bunlardan bin 60'ı ise toprağa verildi" dedi.

5 bin 750 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakan yardımcılarından Seccad Rezevi de 12 gün süren savaşta yaralananlara ilişkin bilgi paylaştı. Saldırılarda 5 bin 750 kişinin yaralandığını belirten Rezevi, "Yaralıların büyük kısmı taburcu edildi. Ancak halen hastanelerde yaklaşık 170 yaralı bulunuyor ve bunlardan 75'i yoğun bakımda tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

İsrail ordusu, 13 Haziran'da İran'ın nükleer programına yönelik bir "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuş ve onlarca nükleer tesis ile askeri hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Tahran yönetimi ise saldırılara misilleme olarak İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile karşılık vermişti. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey askeri yetkili ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. 12 gün süren karşılıklı saldırıların ardından 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı. - TAHRAN