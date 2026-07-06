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Hamaney'in cenaze alayı milyonların katılımıyla başladı

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve dört aile üyesi için Tahran'da düzenlenen cenaze alayına milyonlarca kişi katıldı. Naaşlar, 10 kilometrelik güzergahta ilerliyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve aile üyeleri için düzenlenen cenaze alayı, naaşları taşıyan aracın Büyük Musalla Camii'nden hareket etmesiyle başladı. Milyonlarca kişi başkent sokaklarını doldurdu.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden dini lideri Ali Hamaney ve dört aile üyesi için yas tutuyor. Başkent Tahran'da Cuma günü başlayan cenaze töreni kapsamında bugün cenaze alayı düzenleniyor. Naaşları taşıyan araç, Büyük Musalla Camii'nden hareket ederek alaya katıldı. Tasnim Haber Ajansı, aracın yas tutan milyonlarca kişinin oluşturduğu kalabalığın arasından alay güzergahında ilerlediğini bildirdi.

Devlet televizyonu Press TV, cenaze alayının Damavand Caddesi, İmam Hüseyin Meydanı, İnkılab Caddesi, İnkılab Meydanı, Azadi Caddesi, Azadi Meydanı ve Mehrabad Uluslararası Havalimanı yakınındaki Şehid Laşgari Otoyolu boyunca uzanan 10 kilometrelik bir güzergahta ilerleyeceğini bildirdi. Haberde, "Organizatörler, alayın 10 ila 12 saat sürmesini bekliyor" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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