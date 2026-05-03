İran'da güvenlik görevlisinin öldürülmesi davasında idam cezası

İran'dan idam haberleri gelmeye devam ediyor. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, 2022 yılının Eylül ayında Mahsa Amini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar sırasında güvenlik görevlisi Abbas Fatemiyeh'in öldürülmesinden sorumlu tutulan Mehrab Abdollahzadeh idam edildi. Mizan Haber Ajansı, sanığın güvenlik görevlisine saldırdığını itiraf ettiğini bildirdi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise bilgili bir kaynağa dayanarak Abdollahzadeh'in zorla itiraf almak amacıyla işkence gördüğünü savundu. - TAHRAN

