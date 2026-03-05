İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir savaş uçağı düşürdüklerini öne sürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkenin güneybatı sınırlarında ABD'ye ait F-15E tipi bir savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiaları yalanladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait bir savaş uçağını düşürdüklerini öne sürdü. İran basınında yer alan haberlere göre DMO, ülkenin güneybatı sınırlarında ABD'ye ait bir F-15E tipi savaş uçağını düşürdü. Olayın ne zaman yaşandığına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiaları yalanladı. CENTCOM açıklamasında, "Sosyal medyada ABD'ye ait bir F15-E savaş uçağının İran'da düşürüldüğüne yönelik iddialar asılsızdır ve doğru değildir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı