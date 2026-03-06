İran ordusu, ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e gemisavar füze fırlattı

İran ordusu, bölgede konuşlandırılan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e doğru gemisavar füze fırlatıldığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yedinci gününde sürerken İran'dan ABD'ye yönelik yeni bir misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran Deniz Kuvvetleri'ne ait füze sistemi tarafından ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'a doğru gemisavar füze fırlatıldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan dün yapılan açıklamada da, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmek amacıyla Umman Denizi'nde İran'ın deniz sınırlarına yaklaşık 340 kilometre mesafeye kadar yaklaşan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, DMO Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'lar tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Açıklamada ayrıca geminin beraberindeki muhriplerle birlikte hızla bölgeden uzaklaştığı ve bin kilometreden fazla mesafe kat ettiği ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı