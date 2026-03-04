İran: "Hint Okyanusu'nda ABD destroyeri füze saldırısıyla vuruldu"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait bir destroyerin, yakıt ikmali yaptığı sırada "Kadir 380" ve "Talaiye" füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında Hint Okyanusu'nda stratejik bir ABD hedefine yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. DMO tarafından yayımlanan bildiride, İran kıyılarından yaklaşık 650 kilometre uzaklıkta Hint Okyanusu'nda bir ABD destroyerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında, ABD'ye ait bir yakıt ikmal gemisinden yakıt almakta olan bir ABD destroyeri, DMO'ya ait Kadir 380 ve Talaiye füzeleriyle hedef alındı. Her iki geminin güvertesinde çıkan yangın nedeniyle yoğun duman yükseldi" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı