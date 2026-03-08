ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılar sırasında yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, 1 ABD askeri daha hayatını kaybetti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırılar sırasında yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, "Asker, 1 Mart'ta Suudi Arabistan Krallığı'nda ABD birliklerine düzenlenen saldırıda ağır yaralanmıştı" ifadelerini kullandı. İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi.

İran savaşında ölen 6 askerin cenazesi ABD'ye getirilmişti

İran'a karşı yürütülen savaşta hayatını kaybeden 6 ABD askerinin cansız bedenleri ABD'deki Dover Hava Üssü'ne getirilmişti. Burada yapılan törene katılan ABD Başkanı Donald Trump, cenazeleri asker selamı ile karşılamıştı. Askerler, Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'nda bulunan bir komuta merkezini hedef alan İran saldırısında ölmüştü. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı