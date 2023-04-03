Irak'ta başıboş köpekler bebeğe saldırdı! Anbean kamerada

Irak'ın Basra kentinde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ve karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken o anlar kameralara da yansıdı.