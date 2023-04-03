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Irak'ta başıboş köpekler bebeğe saldırdı! Anbean kamerada

3. Sayfa Haberleri

Irak'ın Basra kentinde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta 2 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ve karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken o anlar kameralara da yansıdı.

Basra'da önceki gece geç saatlerde 1 yaşındaki bebek, emekleyerek çıktığı sokakta köpeklerin hedefi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 köpeğin çocuğa doğru ilerlediği, daha sonra bebeği ısırarak sürüklediği görüldü.

Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süre sonra durumu fark eden ailesi sokağa çıkarak bebeği köpeklerden kurtardı. Bacağından ve karnından yaralanan bebek Basra Devlet Hastanesine götürüldü. Olayın ardından bölge halkı sokak köpeklerinin toplanmasını istedi.

Irak'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bebek yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Basra Irak 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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