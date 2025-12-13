Haberler

Irak'taki sel felaketinde can kaybı 9'a yükseldi

Güncelleme:
Irak'ta etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 6'ya yükseldi. Olumsuz hava koşulları ve sel olayları, Irak genelinde büyük kayıplara yol açtı.

Irak'ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralı sayısı 6'ya yükseldi.

Irak'ta salı gününden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaştı. Irak Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ve Operasyonlar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 9-11 Aralık arasında meydana gelen sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Kerkük'te 2 ölüm ve 1 yaralanma, Zikar'da 2 ölüm, Vasit ve Divaniye'de birer ölüm, Necef'te ise 1 yaralanma kayda geçti.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Süleymaniye'de 70 yaşındaki bir adamın üzerine duvar çökmesi sonucu, 24 yaşındaki bir kadının ve bir çocuğun ise sel suyuna kapılarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde toplam can kaybı 9'a yükseldi.

Sel anları kamerada

Süleymaniye'de bir okulun ve bir dükkanın sular altında kaldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dükkandaki işçinin sel suyuna kapıldığı görülürken, okuldaki öğrencilerin ise hızla tahliye edildiği kameraya yansıdı. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
