Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını... 3. Sayfa Haberleri Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. - BAĞDAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mukteda Sadr Bağdat Irak 3. Sayfa Haberler

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