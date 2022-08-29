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Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını...

3. Sayfa Haberleri

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını...

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mukteda Sadr Bağdat Irak 3. Sayfa Haberler

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