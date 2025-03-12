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Irak'ta Meydana Gelen Deprem Yüksekova'da Korkuya Neden Oldu

Irak'ta Meydana Gelen Deprem Yüksekova'da Korkuya Neden Oldu
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Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yüksekova'da da hissedildi. Depremin ardından birçok evde çatlaklar oluştu ve vatandaşlar sokaklara döküldü.

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen ve Yüksekova'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem korkuya neden olurken, ilçedeki birçok evin duvarında çatlaklar meydana geldi.

Dün akşam saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Meydana gelen deprem sonrası Yüksekova'da birçok evde çatlaklar oluştu. İlçenin camilerinden depremle ilgili anonslar yapılarak; camilerin vatandaşlar için açık kalacağını belirtildi.

Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak dışarda beklediler - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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