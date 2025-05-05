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Irak'ta Kum Fırtınası Trafik Kazasına Neden Oldu: 4 Ölü, 3 Yaralı

Irak'ta Kum Fırtınası Trafik Kazasına Neden Oldu: 4 Ölü, 3 Yaralı
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Irak'ta etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Fırtına, birçok kenti olumsuz etkiledi ve yüzlerce kişi solunum rahatsızlığı nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Irak'ta dünden bu yana etkili olan kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yüzlerce kişi de hastanede tedavi altında alındı.

Irak'ın Diyala, Kerkük, Erbil, Selahaddin ve Süleymaniye gibi birçok kentinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Selahaddin kentinin Tuzhurmatu ilçesinde Serha kontrol noktası yakınlarında kum fırtınası nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu iki aracın çarpışması ile meydana geldiğini belirtti.

Kum fırtınası nedeniyle solunum rahatsızlığı çeken yaklaşık 400 kişi hastanelerde tedavi altında alındı. Yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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