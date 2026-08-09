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Irak İHA saldırı şebekesini çökertti

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Irak hükümeti, terörle mücadele ve istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla belirli hedeflere İHA saldırısı planlayan bir şebekenin çökertildiğini, çok sayıda İHA ve ekipman ele geçirildiğini açıkladı.

Irak hükümeti, belirli hedeflere İHA saldırısı planlayan bir şebekenin çökertildiğini açıkladı.

Irak'ta İHA saldırılarını önlemek amacıyla operasyonlar sürüyor. Irak hükümeti, terörle mücadele ve ulusal istihbarat servislerinin ortak operasyon ile belirli hedeflere İHA saldırısı planlayan bir şebekeye sızıldığını ve şebekenin çökertildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin çok sayıda İHA'da dahil olmak üzere ekipman ele geçirdiğini belirten hükümet, şebeke üyelerinin kimlikleri veya saldırı düzenlemeyi planladıkları hedefler hakkında bilgi vermedi.

Irak'ta faaliyet gösteren "İran yanlısı milisler" aralarında Suudi Arabistan'ın bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesine İHA saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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