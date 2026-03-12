Haberler

Irak'taki Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıda ölü sayısı 99 oldu

Güncelleme:
Irak'ın Anbar vilayetinde Haşdi Şabi 19. Tugay'a bağlı bir karargaha yapılan hava saldırısında ölü sayısının 99'a ulaştığı bildirildi. Saldırıda 123 kişi yaralanırken, 43 kişinin durumu ise belirsizliğini koruyor. Irak hükümeti, saldırıyı 'küstahça bir tecavüz' olarak nitelendirerek, topraklarının uluslararası hesaplaşmalar için kullanılamayacağını vurguladı.

Irak'ın Anbar vilayetinde Haşdi Şabi 19. Tugay'a bağlı bir karargaha yönelik saldırıda ölü sayısı 99'a yükseldi.

Irak'ın batısındaki Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Akkaşat bölgesinde, Haşdi Şabi 19. Tugay'a bağlı bir karargah, ABD'ye ait olduğu tahmin edilen savaş uçakları tarafından ağır bombardımana tutuldu. Hava saldırılarının bilançosunun arttığı kaydedildi. Yerel güvenlik kaynakları saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 99'a yükseldiğini bildirerek 123 kişinin yaralandığı ve 43 kişinin akıbetinin ise bilinmediği kaydedildi.

Ayrıca yerel kaynaklar, saldırıyı gerçekleştiren uçakların bölge üzerindeki uçuşlarını sürdürdüğünü ve yaralıları tahliye etmek için olay yerine ulaşan ambulans ekiplerini de hedef aldığını bildirdi.

"Topraklarımız hesaplaşma sahnesi olmayacak"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Haşdi Şabi üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıları "Küstahça bir tecavüz" olarak nitelendirdi.

Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı Sözcüsü Sabah el-Numan ise, "Topraklarımız hesaplaşma sahnesi olmayacak" dedi. Hükümetin, Irak'ın egemenliğini her ne pahasına olursa olsun koruyacağını belirten el-Numan, "Irak'ın bölgesel veya uluslararası hesaplaşmaların bir sahası olmasına veya milli onurumuzun çiğnendiği bir tiyatroya dönüştürülmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi. - KERKÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
