Irak'ta Haşdi Şabi Başkanı Feyyaz'ın ikametgahına saldırı

Irak'taki İran destekli silahlı Haşdi Şabi örgütüne yönelik saldırılar sürüyor. ABD-İsrail güçleri, Haşdi Şabi örgütünün Başkanı Falih Feyyaz'ın Musul şehrindeki ikametgahını savaş uçakları ile hedef aldı. Saldırının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Saldırı sırasında ikametgahın boş olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Resmi kaynaklardan hasarın boyutuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Barzani, Peşmerge güçlerine saldırıyı kınadı

Öte yandan, İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin karargahına düzenlediği saldırıya IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den tepki geldi. Barzani, balistik füzelerle düzenlenen ve 6 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı "Hain bir eylem" olarak nitelendirerek, kınadı. IKBY hükümetinin bu tür saldırılara karşı gerekli tüm adımları atacağını belirtti. Barzani ayrıca, Irak merkezi hükümeti ile uluslararası topluma çağrıda bulunarak, bölgeyi hedef alan bu tür saldırıların durdurulması için sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı