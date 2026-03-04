Haberler

Irak'ta enerji sistemi çöktü: Ülke genelinde elektrik kesintisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Elektrik Bakanlığı, ülkede elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığını ve elektrik akışının bilinmeyen nedenlerle kesildiğini duyurdu. Teknik ekipler arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Irak Elektrik Bakanlığı, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak, karanlığa gömüldü. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu. Bakanlık, Irak'ın orta ve güney vilayetleri başta olmak üzere tüm bölgelerde elektrik akışının henüz bilinmeyen nedenlerle kesildiğini bildirdi.

Teknik ekiplerin arızayı gidermek ve hatları yeniden devreye sokmak amacıyla derhal çalışmalara başladığı ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, elektrik arzının önümüzdeki birkaç saat içinde kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini kaydetti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı
ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor

Trump'ın canını sıkacak İran uyarısı: Büyük tehdit oluşturuyorlar