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Irak'ta petrol rafinesine yönelik İHA saldırısı engellendi

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Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'ne yönelik insansız hava aracı saldırısı, hava savunma unsurlarınca engellendi. Olayda can kaybı veya hasar yaşanmazken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Iraklı yetkililer, ülkenin Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.

Irak'ın Selahaddin vilayetinde ülkenin en büyük ve en kritik enerji tesislerinden biri olan Beyci Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı engellendi.

Yerel kaynaklar, günün erken saatlerinde rafineye yaklaşan kimliği belirsiz bir İHA'nın tespit edildiğini ve tehdidin Irak ordusuna ait hava savunma unsurlarının müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre rafineride veya çevresinde herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasarın meydana gelmedi. Yetkililer, saldırı teşebbüsünün ardından tesiste güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını kaydederken, saldırının sorumlularının tespit edilmesine yönelik bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu. - SELAHADDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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